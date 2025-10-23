Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transaksi Aset Kripto Indonesia Capai Rp446 Triliun hingga September 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |13:22 WIB
Transaksi Aset Kripto Indonesia Capai Rp446 Triliun hingga September 2025
Transaksi Aset Kripto Indonesia Capai Rp446 Triliun hingga September 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pasar aset kripto Indonesia terus mencatat pertumbuhan yang signifikan sepanjang tahun 2025. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan total nilai transaksi aset kripto, termasuk pasar spot dan derivatif, menembus Rp446,55 triliun hingga September 2025. 

Secara spesifik, pasar spot mencatat transaksi sebesar Rp136,31 triliun pada Kuartal III 2025, naik 16% dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar Rp117,52 triliun. Kenaikan ini menunjukkan permintaan yang stabil dari investor ritel maupun institusional, sekaligus menandakan pertumbuhan penetrasi pasar yang konsisten.

Sementara itu, pasar derivatif mengalami lonjakan lebih dramatis, dengan transaksi mencapai Rp52,71 triliun, naik 118% dibandingkan Kuartal II 2025. Pertumbuhan ini menandai semakin besarnya adopsi instrumen derivatif, yang memungkinkan investor melakukan strategi hedging maupun diversifikasi portofolio lebih kompleks.

Gabungan transaksi spot dan derivatif memperlihatkan kedewasaan ekosistem kripto domestik. Jumlah pengguna aktif tercatat 18,08 juta per Agustus 2025, memperlihatkan penetrasi yang semakin luas ke berbagai segmen masyarakat, dari investor pemula hingga institusi.

Sementara, dalam data Indodax, volume tahun berjalan (YTD) hingga 20 Oktober 2025 mencapai Rp164,2 triliun, meningkat 93,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas pasar domestik terus bertumbuh, seiring bertambahnya aktivitas trading dan diversifikasi aset digital.

"Pertumbuhan pasar kripto bukan hanya soal angka transaksi. Ini merupakan cerminan dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme investasi kripto yang aman dan transparan. Literasi serta pemahaman risiko menjadi fondasi utama agar investor dapat mengambil keputusan secara rasional,” ujar Vice President Indodax Antony Kusuma di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Menurut Antony, diversifikasi produk dan layanan menjadi faktor kunci perkembangan industri kripto. Keberadaan tokenisasi aset riil, stablecoin lokal, dan instrumen derivatif semakin memperkaya ekosistem, memberikan opsi baru untuk pengelolaan portofolio, dan membuka peluang inovasi finansial.

“Pasar derivatif yang tumbuh signifikan bukan sekadar angka. Ini adalah indikator bahwa investor mulai mencari alat yang lebih fleksibel untuk memaksimalkan peluang. Pendewasaan ini menandai ekosistem yang semakin sehat,” tambah Antony.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177305/kripto-KwGO_large.png
Industri Kripto Berpotensi Ciptakan 1,22 Juta Lapangan Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174425/aset_kripto-rUbN_large.jpg
Harga Bitcoin Rp2 Miliar, Penerimaan Pajak Kripto di RI Rp1,6 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/622/3168132/kripto-JYSl_large.png
Industri Kripto Dibayangi Fenomena September Effect, Investor Harus Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/622/3145013/kripto-VjSx_large.png
Jumlah Investor Naik, Transaksi Kripto di RI Tembus Rp35,61 Triliun per April 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/320/3138568/kripto-Vq2L_large.png
Industri Kripto Sumbang Pajak Rp1,2 Triliun hingga Maret 2025, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/320/3136068/kripto-Isq6_large.jpg
Reformasi Regulasi hingga Diawasi OJK Jadi Kunci Industri Kripto RI Tak Tertinggal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement