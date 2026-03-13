Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Inflasi AS 2,4%, Pasar Kripto Cermati Arah Kebijakan The Fed

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |08:10 WIB
Inflasi AS 2,4%, Pasar Kripto Cermati Arah Kebijakan The Fed
Inflasi AS 2,4%, Pasar Kripto Cermati Arah Kebijakan The Fed (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Inflasi Amerika Serikat (AS) tercatat stabil pada 2,4% secara tahunan (year-on-year) pada Februari 2026. Hal ini berdasarkan data Consumer Price Index (CPI) yang dirilis Biro Statistik Tenaga Kerja AS.

Angka tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar dan menunjukkan tekanan harga yang relatif terkendali. Kondisi ini menjadi perhatian investor karena dapat memengaruhi arah kebijakan suku bunga Federal Reserve serta sentimen di pasar aset berisiko, termasuk kripto.

Pasar Kripto Cermati Arah Kebijakan The Fed

Kondisi ini juga menandakan bahwa pelaku pasar saat ini masih berada dalam fase menunggu kepastian arah kebijakan moneter Amerika Serikat, khususnya langkah suku bunga Federal Reserve (The Fed).

“Angka inflasi Februari 2026 yang berada di 2,4% sesuai dengan ekspektasi pasar, sehingga sentimen investor cenderung lebih stabil," katanya Vice President Indodax Antony Kusuma di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Dia menambahkan, dalam situasi seperti ini, pelaku pasar biasanya akan lebih fokus mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed karena kebijakan moneter masih menjadi faktor utama yang memengaruhi likuiditas dan pergerakan aset berisiko termasuk kripto.

"Untuk saat ini, pasar cenderung berada dalam fase menunggu sambil memperhatikan perkembangan data ekonomi berikutnya,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/622/3206246/bitcoin-a8ot_large.jpg
Fatwa Muhammadiyah soal Kripto, Ini yang Harus Dipahami Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/622/3204733/bitcoin-O5ZM_large.jpg
Tantangan Industri Kripto di Indonesia, Keamanan dan Transparansi Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/622/3201400/kripto-xya2_large.jpg
Investor Tembus 20,1 Juta Orang, Kripto Masih Jadi Pilihan Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/320/3198150/kripto-8ONC_large.png
OJK Ungkap 72% Pedagang Kripto RI Masih Rugi, Ternyata Ini Biang Masalahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/622/3197420/bitcoin-Z5YN_large.jpg
OJK Catat Pajak Kripto Rp719,6 Miliar, Ini Datanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/320/3195952/timothy-FbQA_large.jpg
3 Fakta Sosok Timothy Ronald, Kini Terseret Dugaan Penipuan Kripto Miliaran Rupiah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement