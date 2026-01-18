Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Sosok Timothy Ronald, Kini Terseret Dugaan Penipuan Kripto Miliaran Rupiah

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |08:19 WIB
3 Fakta Sosok Timothy Ronald, Kini Terseret Dugaan Penipuan Kripto Miliaran Rupiah
Fakta Sosok Timothy Ronald (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Timothy Ronald telah dilaporkan ke polisi terkait dugaan penipuan trading. Pelapor kasus dugaan penipuan investasi trading kripto yang menyeret nama Timothy mengaku mengalami kerugian sekitar Rp3 miliar.

Lantas, siapa Timothy Ronald kini banyak dicari netizen? berikut fakta-faktanya yang dirangkum Okezone, Minggu (18/1/2026). 

1. Bangun Kerajaan Investasi

Timothy Ronald adalah investor muda terkaya dan paling berpengaruh di Indonesia, sosok yang menjadi simbol generasi baru yang berani menentang sistem lama dan membangun kekayaan melalui visi, keberanian, dan kecerdasan finansial.

Pada usia 25 tahun, Timothy Ronald telah membangun kerajaan investasi dan media, menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh di dunia keuangan digital Indonesia.

2. Pendiri Akademi Crypto

Sebagai pendiri Akademi Crypto (AC), Timothy mengubah cara masyarakat Indonesia belajar tentang Bitcoin, investasi, dan pasar keuangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/320/3195718/bitcoin-1L0P_large.jpg
PoR Didorong Masuk Draf Revisi UU P2SK demi Jaga Keamanan Dana Investor Kripto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/455/3195060/timoty_ronald-EIwf_large.jpg
Siapa Timothy Ronald? Kini Terseret Dugaan Penipuan Kripto Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/622/3193908/bitcoin-qpBM_large.jpg
Cadangan Aset Naik, Tanda-Tanda Pasar Kripto Menguat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193816/purbaya-tNMJ_large.jpg
Kejar Setoran Pajak, Purbaya Wajibkan Pedagang Kripto Lapor Data Pengguna dan Transaksi ke DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192466/digital-0HNQ_large.jpg
Isu Kehilangan Dana Pengguna, Ini Penjelasan Indodax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/622/3189612/bitcoin-EvVU_large.jpg
Diburu Anak Muda, Ini Tren Investasi Kripto di RI Jelang Akhir 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement