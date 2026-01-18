3 Fakta Sosok Timothy Ronald, Kini Terseret Dugaan Penipuan Kripto Miliaran Rupiah

JAKARTA - Timothy Ronald telah dilaporkan ke polisi terkait dugaan penipuan trading. Pelapor kasus dugaan penipuan investasi trading kripto yang menyeret nama Timothy mengaku mengalami kerugian sekitar Rp3 miliar.

Lantas, siapa Timothy Ronald kini banyak dicari netizen? berikut fakta-faktanya yang dirangkum Okezone, Minggu (18/1/2026).

1. Bangun Kerajaan Investasi

Timothy Ronald adalah investor muda terkaya dan paling berpengaruh di Indonesia, sosok yang menjadi simbol generasi baru yang berani menentang sistem lama dan membangun kekayaan melalui visi, keberanian, dan kecerdasan finansial.

Pada usia 25 tahun, Timothy Ronald telah membangun kerajaan investasi dan media, menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh di dunia keuangan digital Indonesia.

2. Pendiri Akademi Crypto

Sebagai pendiri Akademi Crypto (AC), Timothy mengubah cara masyarakat Indonesia belajar tentang Bitcoin, investasi, dan pasar keuangan.