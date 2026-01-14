Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sosok Timothy Ronald di Tengah Kasus Penipuan Trading Kripto

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |06:03 WIB
Sosok Timothy Ronald di Tengah Kasus Penipuan Trading Kripto
Timothy Ronald dilaporkan ke polisi terkait dugaan penipuan trading. (Foto: Okezone.com/Akademi Crypto)
A
A
A

JAKARTA - Timothy Ronald dilaporkan ke polisi terkait dugaan penipuan trading. Pelapor kasus dugaan penipuan investasi trading kripto yang menyeret nama Timothy mengaku mengalami kerugian sekitar Rp3 miliar.

Lantas, siapa Timothy Ronald kini banyak dicari netizen?

Timothy Ronald adalah investor muda terkaya dan paling berpengaruh di Indonesia, sosok yang menjadi simbol generasi baru yang berani menentang sistem lama dan membangun kekayaan melalui visi, keberanian, dan kecerdasan finansial.

Pada usia 25 tahun, Timothy Ronald telah membangun kerajaan investasi dan media, menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh di dunia keuangan digital Indonesia.

Sebagai pendiri Akademi Crypto (AC), Timothy mengubah cara masyarakat Indonesia belajar tentang Bitcoin, investasi, dan pasar keuangan.

Dimulai dari komunitas kecil di dunia digital, kini Akademi Crypto telah berkembang menjadi gerakan nasional dengan lebih dari 500.000 anggota gratis dan ribuan pelanggan aktif. Misinya sederhana namun revolusioner:

“Membebaskan generasi muda dari perbudakan finansial.” ujarnya dalam keterangannya.

Selain edukasi, Timothy juga adalah pendiri Ronald Capital, sebuah fund investasi pribadi dengan dana kelolaan lebih dari Rp1 triliun yang berfokus membangun kekayaan abadi melalui kepemilikan Bitcoin dan saham Indonesia seperti Bank Central Asia (BBCA).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195157//timothy-cHY7_large.jpg
Sumber Kekayaan Timothy Ronald yang Kini Terseret Dugaan Penipuan Kripto Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/33/3195145//timothy_ronald-EZ3D_large.jpg
Biodata dan Agama Timothy Ronald, Influencer Muda yang Dipolisikan karena Penipuan Kripto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/455/3195060//timoty_ronald-EIwf_large.jpg
Siapa Timothy Ronald? Kini Terseret Dugaan Penipuan Kripto Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/33/3195053//hesti_purwadinata-SCb3_large.jpg
Hot Gossip: Hesti Purwadinata Diancam, Timothy Ronald Dilaporkan ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/33/3195008//timothy_ronald-gX9V_large.jpg
Polisi Periksa Pelapor Timothy Ronald Terkait Dugaan Penipuan Kripto Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/33/3194991//timothy_ronald-RnNF_large.jpeg
Influencer Timothy Ronald Dilaporkan ke Polisi Dugaan Penipuan Trading
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement