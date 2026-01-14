Sosok Timothy Ronald di Tengah Kasus Penipuan Trading Kripto

JAKARTA - Timothy Ronald dilaporkan ke polisi terkait dugaan penipuan trading. Pelapor kasus dugaan penipuan investasi trading kripto yang menyeret nama Timothy mengaku mengalami kerugian sekitar Rp3 miliar.

Lantas, siapa Timothy Ronald kini banyak dicari netizen?

Timothy Ronald adalah investor muda terkaya dan paling berpengaruh di Indonesia, sosok yang menjadi simbol generasi baru yang berani menentang sistem lama dan membangun kekayaan melalui visi, keberanian, dan kecerdasan finansial.

Pada usia 25 tahun, Timothy Ronald telah membangun kerajaan investasi dan media, menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh di dunia keuangan digital Indonesia.

Sebagai pendiri Akademi Crypto (AC), Timothy mengubah cara masyarakat Indonesia belajar tentang Bitcoin, investasi, dan pasar keuangan.

Dimulai dari komunitas kecil di dunia digital, kini Akademi Crypto telah berkembang menjadi gerakan nasional dengan lebih dari 500.000 anggota gratis dan ribuan pelanggan aktif. Misinya sederhana namun revolusioner:

“Membebaskan generasi muda dari perbudakan finansial.” ujarnya dalam keterangannya.

Selain edukasi, Timothy juga adalah pendiri Ronald Capital, sebuah fund investasi pribadi dengan dana kelolaan lebih dari Rp1 triliun yang berfokus membangun kekayaan abadi melalui kepemilikan Bitcoin dan saham Indonesia seperti Bank Central Asia (BBCA).