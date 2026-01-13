Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Timothy Ronald? Kini Terseret Dugaan Penipuan Kripto Miliaran Rupiah

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |06:54 WIB
Siapa Timothy Ronald? Kini Terseret Dugaan Penipuan Kripto Miliaran Rupiah
Siapa Timothy Ronald? Kini Terseret Dugaan Penipuan Kripto Miliaran Rupiah (Foto: Akademi Crypto)
A
A
A

JAKARTA - Nama Timothy Ronald kini banyak dicari netizen. Sebab, dirinya terseret dugaan penipuan investasi kripto. Kasus ini pun sudah masuk laporan ke Polda Metro Jaya.

Dalam laporan ini, korban diberikan sinyal untuk pembelian coin manta dengan janji potensi naik 300-500 persen. Korban mempercayai penawaran itu dan membeli coin manta sebesar Rp3 miliar. Namun, kini justru rugi.

Lalu siapa Timothy Ronald?

Timothy Ronald adalah investor muda terkaya dan paling berpengaruh di Indonesia, sosok yang menjadi simbol generasi baru yang berani menentang sistem lama dan membangun kekayaan melalui visi, keberanian, dan kecerdasan finansial.

Pada usia 25 tahun, Timothy Ronald telah membangun kerajaan investasi dan media, menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh di dunia keuangan digital Indonesia.

Sebagai Pendiri Akademi Crypto (AC), Timothy mengubah cara masyarakat Indonesia belajar tentang Bitcoin, investasi, dan pasar keuangan.

Dimulai dari komunitas kecil di dunia digital, kini Akademi Crypto telah berkembang menjadi gerakan nasional dengan lebih dari 500.000 anggota gratis dan ribuan pelanggan aktif. Misinya sederhana namun revolusioner:

“Membebaskan generasi muda dari perbudakan finansial.” ujarnya dalam keterangannya.

Selain edukasi, Timothy juga adalah Pendiri Ronald Capital, sebuah fund investasi pribadi dengan dana kelolaan lebih dari 1 Triliun rupiah yang berfokus membangun kekayaan abadi melalui kepemilikan Bitcoin dan saham Indonesia seperti Bank Central Asia (BBCA).

Ronald Capital terinspirasi dari filosofi abadi milik Berkshire Hathaway dan NBIM (Norges Bank Investment Management), namun disesuaikan dengan era digital.

Melalui kanal YouTube dengan lebih dari 3 juta subscriber, ia menyatukan edukasi keuangan, motivasi hidup, dan cerita inspiratif, menciptakan kombinasi yang jarang ditemukan antara intelektualitas investor dan edukator.

Dengan pencapaian aset lebih dari Rp1 triliun di usia 25 tahun, Timothy tidak hanya menjadi simbol kesuksesan, ia menjadi bukti hidup bahwa keberanian, dan visi jangka panjang dapat menciptakan kekayaan lintas generasi.

Peran Timothy Ronald saat ini
 
- Founder Akademi Crypto (AC)
- Founder & Chief Investment Officer, Ronald Capital
- Co-Founder & Investor FLOQ Exchange
- Commissioner & Investor Holywings Group
- Kekayaan bersih: Rp1 triliun++
- YouTube subscriber: 3 juta+
- Filosofi investasi: Value investing

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/622/3193908/bitcoin-qpBM_large.jpg
Cadangan Aset Naik, Tanda-Tanda Pasar Kripto Menguat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193816/purbaya-tNMJ_large.jpg
Kejar Setoran Pajak, Purbaya Wajibkan Pedagang Kripto Lapor Data Pengguna dan Transaksi ke DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192466/digital-0HNQ_large.jpg
Isu Kehilangan Dana Pengguna, Ini Penjelasan Indodax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/622/3189612/bitcoin-EvVU_large.jpg
Diburu Anak Muda, Ini Tren Investasi Kripto di RI Jelang Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181795/kripto-NEqn_large.png
Penerimaan Pajak Kripto Rp1,71 Triliun hingga September 2025, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/622/3180577/kripto-NhZz_large.png
Ini Pergerakan Kripto Usai Kebijakan The Fed dan Pertemuan Trump-Xi Jinping
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement