Siapa Timothy Ronald? Kini Terseret Dugaan Penipuan Kripto Miliaran Rupiah

JAKARTA - Nama Timothy Ronald kini banyak dicari netizen. Sebab, dirinya terseret dugaan penipuan investasi kripto. Kasus ini pun sudah masuk laporan ke Polda Metro Jaya.

Dalam laporan ini, korban diberikan sinyal untuk pembelian coin manta dengan janji potensi naik 300-500 persen. Korban mempercayai penawaran itu dan membeli coin manta sebesar Rp3 miliar. Namun, kini justru rugi.

Lalu siapa Timothy Ronald?

Timothy Ronald adalah investor muda terkaya dan paling berpengaruh di Indonesia, sosok yang menjadi simbol generasi baru yang berani menentang sistem lama dan membangun kekayaan melalui visi, keberanian, dan kecerdasan finansial.

Pada usia 25 tahun, Timothy Ronald telah membangun kerajaan investasi dan media, menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh di dunia keuangan digital Indonesia.

Sebagai Pendiri Akademi Crypto (AC), Timothy mengubah cara masyarakat Indonesia belajar tentang Bitcoin, investasi, dan pasar keuangan.

Dimulai dari komunitas kecil di dunia digital, kini Akademi Crypto telah berkembang menjadi gerakan nasional dengan lebih dari 500.000 anggota gratis dan ribuan pelanggan aktif. Misinya sederhana namun revolusioner:

“Membebaskan generasi muda dari perbudakan finansial.” ujarnya dalam keterangannya.

Selain edukasi, Timothy juga adalah Pendiri Ronald Capital, sebuah fund investasi pribadi dengan dana kelolaan lebih dari 1 Triliun rupiah yang berfokus membangun kekayaan abadi melalui kepemilikan Bitcoin dan saham Indonesia seperti Bank Central Asia (BBCA).

Ronald Capital terinspirasi dari filosofi abadi milik Berkshire Hathaway dan NBIM (Norges Bank Investment Management), namun disesuaikan dengan era digital.

Melalui kanal YouTube dengan lebih dari 3 juta subscriber, ia menyatukan edukasi keuangan, motivasi hidup, dan cerita inspiratif, menciptakan kombinasi yang jarang ditemukan antara intelektualitas investor dan edukator.

Dengan pencapaian aset lebih dari Rp1 triliun di usia 25 tahun, Timothy tidak hanya menjadi simbol kesuksesan, ia menjadi bukti hidup bahwa keberanian, dan visi jangka panjang dapat menciptakan kekayaan lintas generasi.

Peran Timothy Ronald saat ini



- Founder Akademi Crypto (AC)

- Founder & Chief Investment Officer, Ronald Capital

- Co-Founder & Investor FLOQ Exchange

- Commissioner & Investor Holywings Group

- Kekayaan bersih: Rp1 triliun++

- YouTube subscriber: 3 juta+

- Filosofi investasi: Value investing