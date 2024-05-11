Wall Street Menguat, Komentar Fed Bawa Harapan Penurunan Suku Bunga

JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan kemarin. Bursa saham AS menguat setelah sejumlah komentar pejabat Federal Reserve membawa harapan baru terkait penurunan suku bunga.

Dow Jones Industrial Average naik 125,08 poin, atau 0,32%, menjadi 39.512,84, S&P 500 naik 8,6 poin, atau 0,16%, menjadi 5.222,68 dan Nasdaq Composite turun 5,40 poin, atau 0,03%, menjadi 16.340,87.

Komentar dari beberapa pejabat Fed membantu mempertahankan ekspektasi pelaku pasar terhadap kebijakan penurunan suku bunga.

Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengakui perekonomian AS sedang melambat, tetapi menyebut bahwa waktu penurunan suku bunga masih belum pasti.

Dengan nada yang lebih hawkish, Presiden Fed Dallas Lorie Logan mengatakan tidak jelas apakah kebijakan moneter ketat saat ini mampu menurunkan inflasi ke target bank sentral sebesar 2%.