Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Juru Parkir di Minimarket Bakal Dilarang, Intip Pendapatan per Harinya

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |06:06 WIB
5 Fakta Juru Parkir di Minimarket Bakal Dilarang, Intip Pendapatan per Harinya
Parkir Gratis di Minimarket (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta akan menindak lanjuti parkir liar yang banyak ditemui di sekitar Indomaret atau Alfamart. Sebagaimana yang masyarakat ketahui bahwa aturan parkir di minimarket itu gratis.

Para pihak minimarket sering memberikan pemberitahuan bahwa yang disediakan gratis. Namun banyak tukang parkir liar yang tidak memperdulikan itu dan menyalahgunakan dengan meminta uang parkir kepada para konsumen setelah berbelanja.

Namun yang kita ketahui bahwa tukang parking liar akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan kira-kira berapakah hasil pendapatan tukang parkir liar yang setiap hari kita temui.

Dikutip Okezone, Sabtu (11/5/2024) berikut fakta-faktanya.

1. Tukang parkir liar akan ditertibkan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sudah meminta Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk menertibkan juru parkir liar yang memaksa meminta uang parkir di minimarket.

"Jadi saya sudah minta trantib (Satpol PP) sama Dinas Perhubungan untuk itu ditertibkan juru parkir liar. sudah mulai operasi dari kemarin. untuk tidak meresahkan masyarakat," ujar Heru Budi di Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182904/uang-ImfY_large.jpg
DPR Sebut Rencana Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Perlu Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182851/menko_airlangga_soal_ekonomi_ri-dO9e_large.PNG
Airlangga Sebut Ekonomi RI Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025 Lampaui China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182632/menko_airlangga-3zjY_large.PNG
Menko Airlangga Sebut Keyakinan Konsumen Naik, Usai Diguyur Stimulus Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181768/ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-gGMj_large.jpg
4 Fakta Ekonomi RI Tumbuh Melambat di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181626/menko_airlangga-7wBO_large.PNG
Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,2 Persen di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181565/menko_airlangga-FU9C_large.JPG
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025, Ini Respons Menko Airlangga
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement