162.553 Kendaraan Sudah Kembali ke Jabotabek Usai Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat 162.553 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek. Jumlah itu tercatat pada Sabtu 11 Mei 2024.

Marketing & Communication Department Head/Pgs Corporate Communication & Community Development Group Jasa Marga, Faiza Riani mengatakan, angka kendaraan tersebut merupakan kumulatif arus lalu lintas dari empat gerbang tol (GT) utama.

Keempat GT yang dimaksud di antaranya

GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

“Total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini naik 10,75 persen jika dibandingkan lalin normal,” ujar Faiza Riani melalui keterangan pers, Minggu (12/5/2024).

Adapun, distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek, yaitu 74.823 kendaraan (43,45 persen) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 47.024 kendaraan (31,32 persen) dari arah Barat (Merak) dan 40.706 kendaraan (25,23 persen) dari arah Selatan (Puncak)

Adapun rincian distribusi lalin adalah sebagai berikut:

Arah Timur

Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek adalah sebanyak 33.805 kendaraan, naik sebesar 9,26 persen dari lalin normal.

Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularan sebanyak 41.018 kendaraan, naik sebesar 20,43 persen dari lalin normal.