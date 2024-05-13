Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bea Cukai: Pengiriman Jenazah dari Luar Negeri Tak Dipungut Bea Masuk

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |08:21 WIB
Bea Cukai: Pengiriman Jenazah dari Luar Negeri Tak Dipungut Bea Masuk
Bea Cukai soal Peti Jenazah. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) buka suara terkait isu yang tengah ramai di media sosial X (dulunya Twitter) terkait importasi peti jenazah yang dipungut bea masuk sebesar 30% karena dianggap barang mewah.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar menyatakan pernyataan pada twit tersebut dipastikan tidak benar karena setelah dilakukan pengecekan atas pengiriman peti jenazah dan jenazah dari Penang, Malaysia, tidak ada yang ditagih atau dipungut bea masuk ataupun pajak dalam rangka impor.

"Perlu diketahui bahwa atas pengiriman jenazah dari luar negeri ke Indonesia tidak dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor," ujar Encep dalam keterangan resminya, dikutip Senin (13/5/2024).

Lebih lanjut Encep menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peti Atau Kemasan Lain yang Berisi Jenazah atau Abu Jenazah, disebutkan bahwa peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah adalah peti atau kemasan dengan tidak memandang jenis atau komposisi, yang digunakan untuk menyimpan jenazah atau abu jenazah bagi keperluan pengangkutan ke dalam daerah pabean Indonesia, diberikan pembebasan bea masuk.

"Serta diberikan pengiriman rush handling atau pelayanan segera terhadap importasi peti jenazah dan jenazah," imbuh Encep.

Halaman:
1 2
