HOME FINANCE HOT ISSUE

Pegawai BUMN Libur 3 Hari, Ini Fakta Terbarunya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |12:00 WIB
Pegawai BUMN Libur 3 Hari, Ini Fakta Terbarunya
Pegawai BUMN Libur 3 Hari Ini (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Pegawai Kementerian BUMN bisa libur 3 hari dalam sepekan. Libur ini ditambah dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu.

Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi, dan Informasi, Kementerian BUMN Tedi Bharata menjelaskan, libur tambahan menjadi tiga hari merupakan sikap kepedulian terhadap karyawan, terutama di aspek produktivitas hingga kesejahteraan mereka.

“Ini untuk karyawan Kementerian BUMN, jadi ini adalah salah satu program kita waktu itu disampaikan Pak Menteri bahwa ini untuk di Kementerian BUMN dulu,” ujar Tedi saat ditemui di TMII, Jakarta Timur, Minggu (12/5/2024).

“Kita ingin lihat bahwa ini kita galakkan kita harus lebih care pada karyawan Kementerian BUMN, kita ingin lihat dampaknya pada produktivitas, well being, jadi kata kunci yang kita perhatikan pada karyawan-karyawan kita dan juga di sisi lain gimana kita ingin produktivitas mereka meningkat,” sambungnya.

Saat ini Kementerian BUMN masih terus menggodok regulasi tersebut, khususnya dari sisi sistem yang memuat digital platform. Kendati begitu, Tedi memastikan regulasi ini segera diimplementasikan.

“Dari sisi regulasi di Kementerian BUMN sedang kita matangkan, dari sisi sistem karena perlu enabler, perlu digital untuk platform, sedang kita siapkan bentar lagi kita implementasikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa opsi libur di hari Jumat tidak dilakukan setiap pekan. Menurutnya, libur tambahan hanya dapat diambil jika karyawan BUMN bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu.

Halaman:
1 2
