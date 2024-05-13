Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Wamen BUMN Bocorkan Rencana Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |19:36 WIB
Wamen BUMN Bocorkan Rencana Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan
Wamen BUMN Soal Rencana Kementerian Perumahan. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto dan dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan segera membentuk Kementerian Perumahan. Pendirian itu selaras dengan rencana pemerintah mengembangkan bisnis perumahan yang lebih terkonsep rapi.

Kabar pendirian kementerian tersebut juga disampaikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, saat peluncuran The New Face of Samesta Sentraland, Cengkareng, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Menurutnya, Kementerian Perumahan akan fokus pada program yang berkaitan dengan bisnis perumahan di Tanah Air. Bahkan, otoritas baru ini bakal membidik regulasi ihwal konsep development perumahan di dalam negeri.

“Pak Budi (Dirut Perum Perumnas) ini saya dengar, mungkin ke depan akan ada pemisahan, bahwa ada Kementerian Perumahan lagi ke depan,” ujar Tiko

“Jadi benar-benar fokusnya diubah ke agenda perumahan lagi, kita bisa lebih erat dengan pemerintahan untuk membangun konsep development yang lebih teregulasi,” paparnya.

Kendati begitu, dia menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Perumahan baru ada di tataran ide alias wacana. Sehingga implementasinya belum diketahui pasti.

Di lain sisi, lanjut Tiko, pendanaan dalam bisnis perumahan masih menghadapi tantangan. Meskipun ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sebuah dukungan pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

