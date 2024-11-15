Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Viral! Anak Curhat Gaji Kecil, Sang Ayah Langsung Bangun Kos-kosan Dua Lantai

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |07:53 WIB
Viral! Anak Curhat Gaji Kecil, Sang Ayah Langsung Bangun Kos-kosan Dua Lantai
Viral seorang ayah membuatkan kos-kosan untuk putrinya (Foto: Tiktok Firaayumna)
A
A
A

JAKARTA - Video TikTok dari akun @firaayumna tengah viral di media sosial. Video ini menampilkan respons tak terduga seorang ayah terhadap keluhan putrinya.

Dalam video yang diposting akun Tiktoknya tersebut, @firaayumna tampak sedih sambil mengungkapkan keluhannya kepada sang ayah bahwa gajinya tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran sehari-hari.

"Papi, aku capek kerja, gaji aku nggak sebanding sama pengeluaran aku," ujarnya.

Alih-alih memberikan nasihat biasa, sang ayah merespons dengan cara mengejutkan yakni membangunkan kos-kosan sebagai sumber passive income untuk putrinya.

Video tersebut menampilkan kos-kosan yang sedang dibangun dengan dua lantai dan fasilitas lengkap, termasuk kamar mandi dalam serta AC di setiap kamar, menambah kenyamanan dan nilai dari kos-kosan tersebut.

Halaman:
1 2
