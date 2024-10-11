Prabowo Akan Hapus Pajak Properti

JAKARTA - Sejumlah gebrakan terus dijanjikan Prabowo Subianto menjelang pelantikan dirinya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024. Yang terbaru adalah rencana akan menghapus pajak properti untuk pembelian rumah.

Diungkap Ketua Satgas Perumahan sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, pemerintahan kakaknya akan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerimaan Negara (PPN).

Menurutnya rencana penghapusan PPN dan BPHTB ini akan dilakukan di masa awal pemerintahan guna meningkatkan kembali gairah di sektor properti serta sebagai salah satu stimulus ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan.

"Agar PPN dihapus 11% untuk sementara waktu 1-2 tahun pertama. Ini untuk mengurangi beban. Terus ada juga 5% BPHTB. Ini rekomendasi kita ke pemerintah untuk dihapus 16% untuk sementara waktu," kata Hashim dalam acara Executive Dialogue Propertinomic Real Estate Indonesia (REI) yang digelar di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Lebih lanjut Hashim memastikan bahwa penerimaan negara tidak akan berkurang dengan dihapusnya PPN dan BPHTB. Pasalnya, kedepan akan dilakukan juga observasi untuk memastikan negara mendapat pemasukan dari sektor lain.