HOME FINANCE PROPERTY

Ini Tren Warna Cat Rumah di 2025

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |18:55 WIB
Ini Tren Warna Cat Rumah di 2025
Warna Cat Rumah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia), produsen cat Dulux mempersembahkan tren warna 2025, True Joy™, dalam acara peluncuran AkzoNobel Colour of The Year 2025 yang diadakan di Hotel Mulia, Jakarta.

1. Kebahagiaan ke Dalam Setiap Hunian

True Joy™ dengan hero colour gold curry merupakan warna kuning cerah yang siap membawa kebahagiaan ke dalam setiap hunian dan ruang hidup kita.

Dulux Colour of The Year 2025 True Joy™ hadir untuk menciptakan semangat optimisme, kreativitas, dan kebanggaan, serta membawa kebahagiaan ke dalam setiap rumah. Warna ini dipilih melalui riset sosial ekonomi global yang dilakukan secara konsisten selama lebih dari 30 tahun oleh AkzoNobel Global Aesthetic Center bersama dengan para ahli, arsitek, dan desainer untuk membahas bagaimana tren global memengaruhi pilihan warna.

AkzoNobel hadir di lebih dari 150 negara, dan sebagai pemimpin dalam tren warna, Dulux Colour of The Year 2025 True Joy™ akan memberikan pengaruh pada tren desain secara global, termasuk bagi para arsitek, desainer interior, pengembang produk, hingga konsumen yang ingin selalu terdepan dalam perkembangan tren hunian,” ungkap Yudhy Aryanto, Country Commercial Head, PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia).

2. Warna Cat Pilihan

Dulux Colour of The Year 2025 True Joy™ didukung dengan 3 (tiga) palet warna pelengkap sebagai inspirasi bagi konsumen dalam menata ruang dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah mereka. Palet warna Bold Colour Story, yang terdiri dari warna-warna cerah dan netral seperti biru dan terakota, dipadukan dengan sentuhan True Joy™ dapat menciptakan suasana yang hidup dan penuh semangat tanpa membuat ruangan terasa berlebihan.

 

