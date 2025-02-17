Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Krisis Perumahan, WNA Dilarang Beli Rumah Selama 2 Tahun

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |06:53 WIB
Krisis Perumahan, WNA Dilarang Beli Rumah Selama 2 Tahun
Larangan WNA Beli Rumah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Australia mengumumkan larangan bagi investor asing untuk membeli rumah yang sudah dibangun. Hal ini sebagai langkah untuk menambah pasokan perumahan yang tengah terbatas. 


1. Larangan Berlaku Selama 2 Tahun


Larangan itu akan berlaku selama dua tahun.


“Kami melarang warga negara asing membeli rumah yang sudah ada mulai 1 April 2025 hingga 31 Maret 2027,” ujar Menteri keuangan Jim Chalmers dalam pernyataan bersama dengan Menteri Perumahan Clare O’Neil dikutip VOA Indonesia, Senin (17/2/2025).


2. Kebijakan Dapat Ditinjau Ulang


Dia menambahkan bahwa kebijakan ini dapat ditinjau ulang untuk kemungkinan diperpanjang.


Tingkat ketidakpuasan terhadap perumahan di Australia mencapai rekor tertinggi tahun lalu dan diperkirakan akan menjadi isu utama dalam pemilu yang dijadwalkan akan digelar pada Mei.

 

Halaman:
1 2
