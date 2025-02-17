Krisis Perumahan, WNA Dilarang Beli Rumah Selama 2 Tahun

JAKARTA - Pemerintah Australia mengumumkan larangan bagi investor asing untuk membeli rumah yang sudah dibangun. Hal ini sebagai langkah untuk menambah pasokan perumahan yang tengah terbatas.



1. Larangan Berlaku Selama 2 Tahun



Larangan itu akan berlaku selama dua tahun.



“Kami melarang warga negara asing membeli rumah yang sudah ada mulai 1 April 2025 hingga 31 Maret 2027,” ujar Menteri keuangan Jim Chalmers dalam pernyataan bersama dengan Menteri Perumahan Clare O’Neil dikutip VOA Indonesia, Senin (17/2/2025).



2. Kebijakan Dapat Ditinjau Ulang



Dia menambahkan bahwa kebijakan ini dapat ditinjau ulang untuk kemungkinan diperpanjang.



Tingkat ketidakpuasan terhadap perumahan di Australia mencapai rekor tertinggi tahun lalu dan diperkirakan akan menjadi isu utama dalam pemilu yang dijadwalkan akan digelar pada Mei.