Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Program 3 Juta Rumah, Kadin Sambut Baik Kebijakan BI Berikan Insentif untuk Perbankan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |16:11 WIB
Program 3 Juta Rumah, Kadin Sambut Baik Kebijakan BI Berikan Insentif untuk Perbankan
Program 3 Juta Rumah, Kadin Sambut Baik Kebijakan BI Berikan Insentif untuk Perbankan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia Erwin Aksa menyambut baik upaya Bank Indonesia memberikan insentif bagi perbankan yang memberikan pembiayaan untuk mendukung program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.
Erwin menilai langkah ini akan berdampak positif terhadap percepatan pembangunan rumah di Indonesia. Bukan sekedar itu, langkah ini juga akan berdampak baik pada perekonomian nasional mengingat sektor properti punya banyak industri pendukung di belakangnya.
"Saya kira bagus, BI harus menjaga suku bunga atau menjaga currency kita, dan sekarang memberikan insentif kepada perbankan yang memberikan landing terhadap padat karya," ujarnya saat ditemui di Bank Indonesia, Rabu (12/2/2025).

1. Insentif Perbankan

Bank Indonesia (BI) bakal menaikan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) menjadi Rp80 triliun dari sebelumnya hanya Rp23,19 triliun. Kenaikan KLM untuk mendukung implementasi program 3 juta rumah.
Kabar tersebut disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo usai melakukan pertemuan dengan Menteri Permukiman dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Selasa (11/2) di Jakarta.
"Kalau kita bicara program pak Prabowo di sini adalah program perumahan, di situ tadi dijelaskan, akan ada insentif kepada perbankan yang memberikan landing kepada padat karya. Itu menarik sekali, untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan kita," tambahnya.

2. Dorong Sektor Perumahan

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan KLM diberikan BI kepada lembaga perbankan yang dipercaya menyalurkan kredit untuk perumahan. Harapannya kebijakan ini akan meningkatkan geliat dari para pengembang bangun hunian baru untuk masyarakat.
Perry optimis, sektor perumahan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Sehingga program ini perlu direalisasikan.
"Bagaimana dukungan konkret BI untuk kesuksesan program perumahan? Yaitu adalah memberikan insentif likuiditas makro kepada bank-bank yang menyalurkan kredit, kepada sektor perumahan. Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun," pungkasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/470/3170474/rumah_subsidi-vtS0_large.jpg
KUR Rumah Subsidi Dimulai Oktober 2025, Anggarkan Rp130 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/470/3164648/rumah-DPVF_large.jpg
Skema Subsidi Rumah Akan Diubah dari Cicilan Jadi Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/470/3160948/rumah-VwMC_large.jpg
Rumah Subsidi 36 Meter Persegi Bakal Dijual di Bawah Rp60 Juta, Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/470/3160005/rumah_subsidi-m9Ag_large.jpg
100 Rumah Subsidi Ditargetkan untuk Pegawai ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/470/3158414/rumah-esmc_large.jpg
5.000 Rumah Subsidi Ditargetkan untuk Guru Ngaji hingga Dai, Skema KPR Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/470/3154865/ide_rumah_subsidi-oxJY_large.jpg
3 Fakta Rumah Subsidi Minimalis Ukuran 18 Meter Batal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement