HOME FINANCE PROPERTY

5.000 Rumah Subsidi Ditargetkan untuk Guru Ngaji hingga Dai, Skema KPR Syariah

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |17:37 WIB
5.000 Rumah Subsidi Ditargetkan untuk Guru Ngaji hingga Dai, Skema KPR Syariah (Foto: Freepik)
JAKARTA - Sebanyak 5.000 unit rumah subsidi akan dibangun untuk guru ngaji hingga dai. Pembiayaan rumah subsidi ini melalui skema KPR syariah. Pembangunan rumah subsidi terus dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah mengalokasi jumlah rumah subsidi terbesar yakni sebanyak 350.000 unit. Sistemnya diberikan berdasarkan segmentasi sehingga program tersebut benar-benar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

"BTN yang paling banyak menyalurkan pembiayaan rumah subsidi sebesar 220 ribu dari total 350 ribu unit. Sehingga kami sangat mendukung BTN menjadi besar karena yang paling berkontribusi dan serius mendukung perumahan," jelas Maruarar di Jakarta, Minggu (27/7/2025).

Melalui kerja sama ini, ketiga pihak akan bersinergi dalam menyalurkan program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera) berskema syariah, dengan target awal sebanyak 5.000 unit rumah subsidi pada tahun 2025

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, program pembiayaan rumah subsidi dengan skema syariah bagi dai, guru ngaji, aktivis Islam dan pegawai ormas Islam di lingkungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut merupakan wuju mendukung program perumahan nasional milik Presiden Prabowo Subianto.

"Program ini adalah bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi keagamaan dalam memberikan kemudahan akses hunian yang layak dan terjangkau. Kami berharap para tokoh dan penggerak umat Islam di seluruh Indonesia dapat memiliki hunian layak dengan skema yang nyaman di hati," ujar Nixon.

Selain penyaluran pembiayaan perumahan subsidi, BTN juga akan memberikan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan MUI. “Kami juga secara optimal memberikan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah berbagai operasional dan transaksi keuangan di lingkungan MUI,” jelas Nixon.

 

