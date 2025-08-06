Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Rumah Subsidi 36 Meter Persegi Bakal Dijual di Bawah Rp60 Juta, Begini Caranya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |19:00 WIB
Rumah Subsidi 36 Meter Persegi Bakal Dijual di Bawah Rp60 Juta, Begini Caranya
Harga rumah bukan hanya terletak pada teknologi konstruksi, melainkan pada harga tanah. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penurunan harga rumah subsidi hingga di bawah Rp60 juta per unit untuk ukuran 36 meter persegi.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengatakan kunci utama untuk menekan harga rumah bukan hanya terletak pada teknologi konstruksi, melainkan pada harga tanah, yang saat ini dinilai cukup tinggi.

"Sekarang ini, harga rumah itu bukan karena teknologi dan konstruksinya. Tapi karena harga tanah yang sudah tidak masuk akal," ujarnya usai acara diskusi publik yang diselenggarakan Forum Gatotkaca Prabowo - Gibran di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Fahri Hamzah menjelaskan, Presiden Prabowo telah menginstruksikan untuk menggunakan Pasal 33 UUD 1945, yang memberi dasar bagi negara untuk mengatur kepentingan hajat hidup orang banyak, termasuk penggunaan tanah.

Lebih lanjut, Fahri menyebutkan bahwa pemerintah akan mendorong penggunaan tanah negara untuk pembangunan rumah rakyat. Melalui pendekatan tersebut, biaya tanah bisa ditekan seminimal mungkin, bahkan dimungkinkan menjadi nol jika menggunakan skema sewa jangka panjang.

Adapun saat ini, menurutnya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah membuat percontohan bangunan rumah tipe 36, yang bisa dijual di rentang harga Rp50–60 juta. Harga tersebut merupakan asumsi jika pemerintah memberikan relaksasi dari sisi pembebasan lahan.

 

