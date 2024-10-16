Prabowo Mau Bangun 1 Juta Apartemen, Anak Muda Bisa Punya Hunian Layak

JAKARTA – Pembangunan 1 juta apartemen per tahun di perkotaan dari Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo-Gibran dinilai bisa membuat milenial dan gen Z memiliki hunian layak huni.

Konsultan property, Direktur Strategic Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo dengan pembangunan ini, generasi milenial dan gen Z memiliki hunian terjangkau di perkotaan.

“Program pembangunan 1 juta apartemen per tahun di perkotaan dari presiden terpilih Prabowo Subianto-wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dapat membantu generasi milenial dan gen Z memiliki hunian terjangkau di perkotaan,” kata Arief, Rabu (16/10/2024).

Menurut Arief, dengan asumsi proyek apartemen ini dapat dikembangkan di lahan-lahan milik BUMN dan dengan skema kerjasama tertentu bisa menekan biaya lahan lebih murah yg ujungnya akan membuat harga jual/sewa unit apartemen lebih murah.

Selain itu, program 1 juta apartemen Prabowo juga bertujuan meningkatkan akses transportasi umum dengan membangun apartemen dekat jaringan transportasi publik.

"Program ini juga meningkatkan kenyamanan hidup bagi pekerja usia produktif yang didominasi oleh generasi milenial dan gen Z," tambahnya.

Di sisi lain, Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pihaknya mendukung rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan program hilirisasi industri dan sumber daya alam.