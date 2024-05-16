Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Pemilik Mie Gacoan di Indonesia? Ini Dia Orangnya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |13:02 WIB
Siapa Pemilik Mie Gacoan di Indonesia? Ini Dia Orangnya
Ilustrasi siapa pemilik mie gacoan ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Siapa pemilik Mie Gacoan di Indonesia? ini dia orangnya. Apalagi, kepopuleran Mie Gacoan ini tidak lepas dari kekuatan branding yang sangat berhasil.

Dalam konsepnya, mie ini mengusung makanan modern dengan harga yang affordable. Menu yang disediakan juga cukup variatif dan kreatif dengan rasa yang sangat nikmat.

Aneka mie pedas, dimsum, dan berbagai es segar menjadi menu-menu favoritnya. Tentunya usaha kuliner ini membuat warganet penasaran siapa sosok pemiliknya. 

Lantas siapa pemilik Mie Gacoan di Indonesia? Ini dia orangnya yakni Anton Kurniawan. Dirinya yang memiliki peran sebagai pemimpin utama dibalik kesuksesan gacoan sebagai merek mie pedas nomor 1 di Indonesia.

Sebelumnya, sempat beredar informasi jika pemilik Mie Gacoan adalah Harris Kristanto. Namun diketahui jika Harris saat ini hanya menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia di Mie Gacoan. Sedangkan pemilik aslinya adalah Anton Kurniawan.

Halaman:
1 2
