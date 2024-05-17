Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DJP Catat Pajak Ekonomi Digital Capai Rp24,12 Triliun

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |14:37 WIB
DJP Catat Pajak Ekonomi Digital Capai Rp24,12 Triliun
DJP Catat Pajak Usaha Ekonomi Digital Capai Rp24 Triliun. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat penerimaan sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp24,12 triliun.

Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp19,5 triliun, pajak kripto sebesar Rp 689,84 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp2,03 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp1,91 triliun.

Sementara itu, sampai dengan April 2024 pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk enam penunjukan baru, satu pembetulan dan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE.

Penunjukan baru di bulan April 2024 yaitu Tradeshift Holdings, Inc., Ahrefs Pte. Ltd., Amazon EU S.à r.l., Evernote Corporation, Lemon Squeezy LLC, dan Posit Software, PBC. Pembetulan yaitu Alexa Internet serta pencabutan yaitu Aleepic Games International S.a r.l., Bertrange, Root Branch.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 154 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp19,5 triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp2,6 triliun setoran tahun 2024,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti.

Dwi menuturkan, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp689,84 miliar sampai dengan April 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar

penerimaan tahun 2023, dan Rp222,56 miliar penerimaan 2024. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp325,11 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp364,73 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Selanjutnya, pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp2,02 triliun sampai dengan April 2024. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp470,18 miliar penerimaan tahun 2024. Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp696,78 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp244,4 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp1,08 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185827/digital-ZYda_large.jpg
Dukung Industri, RI-Australia Kerja Sama Kembangkan Satelit IoT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185785/digital-qHx4_large.jpg
Infrastruktur Digital Dibangun, RI Buka Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180276/airlangga-NXqA_large.jpg
Singgung QRIS, Menko Airlangga Sebut Ekonomi Digital Indonesia Bisa Tembus Rp6.656 Triliun pada 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179928/digitalisasi-rGWf_large.jpg
Cara RI Percepat Transformasi Digital Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/320/3146176/keuangan-QaFe_large.jpg
Investasi Transformasi Digital, Raksasa Teknologi asal Jepang Caplok WCS Abysena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136390/aplikasi_world-Ncvk_large.jpg
Apa Itu Aplikasi World? Fenomena Warga Bekasi Dapat Rp800.000 dari Rekam Retina yang Kini Dibekukan Komdigi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement