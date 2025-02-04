Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Investasi dan Ekspor Bisa Dukung Ekonomi Indonesia Tumbuh 8%

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Selasa, 04 Februari 2025 |21:12 WIB
Investasi dan Ekspor Bisa Dukung Ekonomi Indonesia Tumbuh 8%
Cara Ekonomi Indonesia Capai 8 % (Foto: Okezone)




JAKARTAEkonomi Indonesia belum mencapai titik stabil serta lemahnya daya beli masyarakat menjadi tantangan yang sangat krusial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8%.


1. Tantangan Semakin Beragam


Deputi Komisioner OJK, Agus Siregar menyatakan perekonomian global yang belum stabil menimbulkan tantangan yang semakin beragam.
"Perekonomian global saat ini sedang menghadapi babak baru dengan tantangan yang semakin beragam dan ketidakpastian yang mendominasi," ujarnya dalam Forum Economic Outlook 2025, Selasa (4/2/2025).


2. Daya Beli Masyarakat


Menurutnya, daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya memberikan tekanan kepada produksi dan konsumsi dalam negeri.

 

