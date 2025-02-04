Investasi dan Ekspor Bisa Dukung Ekonomi Indonesia Tumbuh 8%

JAKARTA - Ekonomi Indonesia belum mencapai titik stabil serta lemahnya daya beli masyarakat menjadi tantangan yang sangat krusial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8%.



1. Tantangan Semakin Beragam



Deputi Komisioner OJK, Agus Siregar menyatakan perekonomian global yang belum stabil menimbulkan tantangan yang semakin beragam.

"Perekonomian global saat ini sedang menghadapi babak baru dengan tantangan yang semakin beragam dan ketidakpastian yang mendominasi," ujarnya dalam Forum Economic Outlook 2025, Selasa (4/2/2025).



2. Daya Beli Masyarakat



Menurutnya, daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya memberikan tekanan kepada produksi dan konsumsi dalam negeri.