HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |01:41 WIB
Cara Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia
Ekonomi Digital di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tata kelola IT yang kuat menjadi hal penting dalam menarik investasi digital dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) periode 2020-2024 Sandiaga Uno di Jakarta.

1. Investasi Digital

Sandiaga menyebut bagaimana profesional di bidang IT GRC (tata kelola, risiko, dan kepatuhan) dapat memberikan nilai tambah bagi dunia investasi digital. Terdapat sejumlah hal yang menjadi sorotan.

”Pertama, keamanan siber sebagai fondasi investasi digital. Di mana 80% investor global mempertimbangkan keamanan siber sebelum berinvestasi,” ujarnya dikutip Antara, Jumat (21/3/2025).

Untuk itu, penerapan strategi Zero Trust Security dinilai penting untuk membangun kepercayaan investor dan memastikan keberlanjutan bisnis digital di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
