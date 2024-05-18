120 Proyek Akan Disepakati di World Water Forum ke-10 Bali Rp150,4 Triliun

sebanyak 120 proyek bakal disepakati di WWF ke 10 (Foto: MPI)

JAKARTA - Sebanyak 120 proyek strategis di sektor air dan sanitasi bakal disepakati dalam forum World Water Forum ke-10. Forum WWF ke 10 digelar di Bali, pada 18-25 Mei 2024.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, nilai ke-120 proyek tersebut mencapai USD9,4 miliar atau setara Rp150 triliun.

Dia memastikan, Indonesia dan delegasi negara lain akan menyepakati daftar proposal proyek, program atau inisiatif (concrete deliverables) dalam forum tersebut.

"Kita harus menghasilkan concrete deliverables dari forum ini. Akan melaksanakan 120 proyek strategis terkait air bernilai USD9,4 miliar,” ujar Luhut melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (18/5/2024).

Para delegasi juga akan menindaklanjuti beberapa inisiatif Indonesia di G20 tahun 2022, yakni G20 Bali Global Blended Finance Alliance (GBFA), dimana akan mendukung pendanaan untuk aksi iklim, termasuk mengatasi krisis air.

Karena itu, akan diadakan peluncuran Sekretariat GBFA dan penandatanganan LoI dengan beberapa negara sebagai founding member, tepatnya pada 20 Mei mendatang.