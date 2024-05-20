Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Perkenalkan Prabowo sebagai Presiden Terpilih di WWF Bali

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |09:45 WIB
Jokowi Perkenalkan Prabowo sebagai Presiden Terpilih di WWF Bali
Presiden Jokowi Perkenalkan Prabowo sebagai Presiden Terpilih di WWF. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 yang digelar di Bali International Convention Center (BICC).  

Perkenalan dilakukan dihadapan para pemimpin dunia dan CEO SpaceX sekaligus Tesla Inc, Elon Musk pada acara tersebut.

Awalnya, Jokowi mengungkapkan bahwa Oktober nanti menjadi waktu terakhir dirinya menjabat sebagai kepala negara. Dirinya akan digantikan Presiden Terpilih Prabowo.

"And in relation to continuity in Oktober my term as president will come to an end. And on this good occasion allow me to introduce the president elect of Indonesia Mr Prabowo Subianto," kata Jokowi dalam sambutannya disambut tepuk tangan meriah.

Jokowi mengatakan bahwa Prabowo saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan pada kabinetnya. Dirinya meyakini bahwa Prabowo akan melanjutkan komitmen  Indonesia dan berkontribusi dalam WWF.

"Who is currently serving as the minister of defence. Who will continue Indonesia's commitment to contribute to world water management. Terima kasih Pak Prabowo," kata Jokowi.

Tercatat para pemimpin dunia yang hadir di antaranyaPresiden World Water Council (WWC) Loïc Fauchon, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dennis Francis, mantan Presiden Hungaria Janos Ader, utusan khusus Prancis Barbara Pompili, dan utusan khusus Belanda Meike van Ginneken.

Lalu Perdana Menteri (PM) Tajikistan Qohir Rasulzoda, Presiden Sri langka Ranil Wickremesinghe, Presiden Fiji Ratu Wiliame Maivalili Katonivere, Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Haji  Fadillah Bin Haji Yusof, dan Wakil Perdana Menteri Papua Nugini John Rosso.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931/rumah_jokowi-vBAY_large.png
4 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Seluas 12.000 Meter Persegi hingga Dapat Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914/jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/470/3178680/rumah_jokowi-W3dQ_large.png
Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar dengan Luas 1,2 Ha, Harga Tanah Tembus Rp120 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172099/jokowi-Zc6X_large.jpg
Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171968/jokowi-fVoI_large.jpg
Jokowi Jadi Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095984/segini-harta-kekayaan-jokowi-gibran-dan-bobby-yang-resmi-dipecat-pdip-HJQzi8xFfe.jpg
Segini Harta Kekayaan Jokowi, Gibran dan Bobby yang Resmi Dipecat PDIP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement