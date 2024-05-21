Menteri Basuki: Jangan Pernah Berhenti Pelajari Teknologi Keairan

Menteri Basuki bersama para ekspert di bidang air. (Foto: dok Kementerian PUPR)

NUSA DUA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri acara K-Water Academy Innovation Night di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5/2024). Kegiatan ini merupakan salah satu side event dari World Water Forum ke-10 yang diselenggarakan pada 18-25 Mei 2024 di Bali.

Kegiatan ini dihadiri para ekspert di bidang air untuk berdiskusi menghasilkan inovasi pengelolaan air bersih di antaranya CEO K-Water Yun Seog-dae, Managing Director General Asia Development Bank Woo Jong Um, Global Director for The Water Global Practice World Bank Group Saroj Kumar Jha dan para alumni K-Water Academy.

Pada kesempatan ini Menteri Basuki berpesan kepada seluruh alumni K-Water Academy dan hadirin untuk jangan pernah berhenti belajar dan meningkatkan kapasitas diri (building capacity).

“Building capacity merupakan proses yang tidak pernah berakhir, saya juga masih perlu training. Untuk itu saya punya aturan untuk insan PUPR agar mendapatkan pelatihan dari K-Water Academy. Jangan pernah berhenti belajar terutama terkait teknologi keairan untuk masa depan,” kata Menteri Basuki.

Ia mengatakan K-Water sudah memiliki teknologi terbaru untuk operasional dan maintenance bendungan. “Misalnya operasional untuk digital twin dam dan artificial intelligent (AI) bisa digunakan untuk mengembangkan smart water network management,” ucap Menteri Basuki.