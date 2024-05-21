Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Menteri Basuki: Jangan Pernah Berhenti Pelajari Teknologi Keairan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |08:32 WIB
Menteri Basuki: Jangan Pernah Berhenti Pelajari Teknologi Keairan
Menteri Basuki bersama para ekspert di bidang air. (Foto: dok Kementerian PUPR)
A
A
A

NUSA DUA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri acara K-Water Academy Innovation Night di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5/2024). Kegiatan ini merupakan salah satu side event dari World Water Forum ke-10 yang diselenggarakan pada 18-25 Mei 2024 di Bali.

Kegiatan ini dihadiri para ekspert di bidang air untuk berdiskusi menghasilkan inovasi pengelolaan air bersih di antaranya CEO K-Water Yun Seog-dae, Managing Director General Asia Development Bank Woo Jong Um, Global Director for The Water Global Practice World Bank Group Saroj Kumar Jha dan para alumni K-Water Academy.

Pada kesempatan ini Menteri Basuki berpesan kepada seluruh alumni K-Water Academy dan hadirin untuk jangan pernah berhenti belajar dan meningkatkan kapasitas diri (building capacity).

Building capacity merupakan proses yang tidak pernah berakhir, saya juga masih perlu training. Untuk itu saya punya aturan untuk insan PUPR agar mendapatkan pelatihan dari K-Water Academy. Jangan pernah berhenti belajar terutama terkait teknologi keairan untuk masa depan,” kata Menteri Basuki.

Ia mengatakan K-Water sudah memiliki teknologi terbaru untuk operasional dan maintenance bendungan. “Misalnya operasional untuk digital twin dam dan artificial intelligent (AI) bisa digunakan untuk mengembangkan smart water network management,” ucap Menteri Basuki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186614//gubernur_sumut_bobby_nasution-iEmx_large.jpeg
Banjir dan Longsor Putus Akses, Gubernur Bobby Nasution Terbang Bawa Bantuan ke Tapteng–Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186583//shopvaganza_mitra10-7X9N_large.jpg
Stop Boros! Ini 5 Alasan Shopvaganza Mitra10 Jadi Kunci Belanja Cerdas Konsumen Masa Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186553//spbg_ngagel-Cosa_large.jpeg
SPBG Ngagel Jadi Ujung Tombak Layanan BBG untuk Masyarakat Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/11/3186680//pnm_hijaukan_negeri-5aD7_large.jpeg
Komitmen PNM Hijaukan Negeri, Tumbuhkan Harapan dari Akar Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186486//pgn_siagakan_satgas_nataru_2025-mz3I_large.jpeg
PGN Siagakan Satgas Nataru 2025, Pastikan Pelayanan Terbaik Penyaluran Gas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186425//ilustrasi_penggunaan_alat_berat-VATR_large.jpg
Pajak Alat Berat, Penggerak Pembangunan Jakarta yang Lebih Baik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement