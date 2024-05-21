Lowongan Kerja Buat Lulusan IT hingga Bisnis, Cek di Sini

JAKARTA – Perusahaan asuransi Astra Life membuka lowongan kerja untuk beberapa jabatan. Lowongan kerja tersedia untuk lulusan berbagai jurusan salah satunya IT dan bisnis.

Chief of Synchronous QuBisa RB Hariprasetio menjelaskan, calon pelamar bisa mendaftar, mengajukan pertanyaan, serta berkonsultasi mengenai karier secara langsung dengan HRD dari ASTRA LIFE secara daring.

“Pada job fair virtual pelamar kerja bisa berinteraksi langsung dengan perwakilan HRD, yang memungkinkan mereka memperoleh pemahaman mendalam mengenai posisi yang tersedia,” kata dia, Selasa (21/5/2024).

Selain itu, peserta juga dapat memperluas jaringan profesional mereka, yang merupakan langkah penting dalam pengembangan karier.

Pelamar kerja dapat menanyakan berbagai hal terkait karier dan proses rekrutmen secara langsung. Kesempatan ini tidak hanya membantu peserta memahami lebih baik tentang proses seleksi tetapi juga mempersiapkan untuk menghadapi tantangan dalam pencarian kerja.