Ruparupa Siapkan Produk Berkualitas, Semua Urusan Rumah Beres

JAKARTA - Ruparupa mempunyai inovasi terbaru dan program istimewa untuk terus memberikan kenyamanan, mendukung produktivitas, dan meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi para pelanggannya melalui kampanye #BikinBeres.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelanggan yang sejak 2016 bersama kami untuk memenuhi kebutuhan rumah dan keluarga," kata Chief Executive Officer ruparupa Teresa Wibowo dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Ruparupa merupaka solusi omnichannel dari Kawan Lama Group yang kini merayakan ulang tahun yang ke-8 pada Mei 2024.

"Dari 27 ribu pelanggan pada tahun pertama, kini ruparupa telah berkembang pesat dengan jutaan pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami tentunya berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan terbaik agar bisa mewujudkan rumah impian pelanggan kami karena ruparupa rumahnya rumah," katanya.

Dengan menggabungkan pengalaman belanja online yang terhubung dengan kelengkapan ekosistem offline di lebih dari 600 jaringan toko Kawan Lama Group yang tersebar di seluruh Indonesia, portofolio produk yang beragam, pelayanan profesional, dan juga inovasi teknologi. ruparupa menghadirkan pengalaman berbelanja yang nyaman dan praktis dari official partner, mulai dari ACE, INFORMA, INFORMA Electronics, Krisbow, Toys Kingdom, Pet Kingdom, SELMA, ATARU, Pendopo, EYE SOUL, THYS, dan ROLKA.

"Ruparupa telah menjadi sahabat andalan dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga saya. Kelengkapan produk dan merek ternama yang tersedia di ruparupa memudahkan saya untuk menemukan produk yang tepat dan berkualitas. Berbelanja di ruparupa selalu menyenangkan dan praktis, sehingga dapat menciptakan kenyamanan dan kehangatan di rumah dan keluarga tercinta," kata Asmirandah pelanggan setia ruparupa

Ruparupa percaya bahwa setiap sudut rumah dapat menciptakan momen berharga, mulai dari halaman dan teras yang asri, sofa dan perangkat elektronik untuk kenyamanan keluarga, meja makan dan perlengkapan dapur untuk kebersamaan, hingga mainan anak dan kebutuhan hewan peliharaan bisa dipenuhi melalui ruparupa, sehingga menjadikan ruparupa rumah bagi segala kebutuhan rumah tangga.

Demi memudahkan pelanggan memenuhi setiap sudut rumahnya, ruparupa juga menghadirkan kampanye #BikinBeres semua urusan rumah.