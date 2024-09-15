5 Kesalahan Desain Ini Bisa Bikin Susah Bersantai di Rumah

JAKARTA — Rumah seharusnya menjadi tempat berlindung, bersantai dan menikmati hidup. Namun, kesalahan desain yang tak disadari bisa saja malah menambah tingkat stres Anda.

Meski beberapa masalah, seperti kebisingan dari luar atau tetangga yang berisik, berada di luar kendali Anda, pilihan desain yang salah bisa jadi memicu ketidaknyamanan.

Jika Anda sedang merenovasi rumah atau sekadar memberikan sentuhan baru untuk menciptakan lingkungan yang lebih menenangkan. Melansir realsimple, Minggu (15/9/2024), hindari lima kesalahan desain berikut yang bisa membuat rumah Anda terasa kurang rileks.

1. Pemilihan lampu

Pemilihan lampu bohlam yang tidak tepat bisa membuat rumah terasa kurang nyaman. Desainer interior Grey Joyner menegaskan pentingnya memilih bohlam dengan suhu warna 2700K untuk menciptakan cahaya yang hangat dan menenangkan. Menggunakan bohlam dengan suhu warna yang lebih tinggi bisa membuat ruangan terasa dingin dan tidak bersahabat.

2. Pemilihan material

Memilih bahan dan finishing yang terlalu "sensitif" bisa membuat Anda terus khawatir saat ada tamu di rumah. Joyner menyarankan penggunaan kain yang tahan lama dan mudah dibersihkan, sehingga Anda bisa menikmati waktu bersama keluarga dan teman tanpa harus khawatir tentang noda dan kerusakan.

3. Penetapan layout atau posisi ruangan

Memasang elemen-elemen seperti tirai atau gambar dengan posisi miring atau tidak rata bisa mengganggu kenyamanan visual. Taylor Farrell, seorang desainer interior, menyarankan agar Anda tidak ragu untuk meminta bantuan profesional agar pemasangan elemen-elemen ini sesuai standar.