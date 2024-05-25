Ini 7 Langkah Optimalisasi Ekosistem Aset Kripto di RI

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengawal optimalisasi ekosistem aset kripto yang akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam bertransaksi.

Ada tujuh langkah mitigasi yang dilakukan oleh Bappebti di antaranya, penerapan regulasi atau kebijakan yang sesuai dengan ketentuan, penyelesaian proses CPFAK menjadi PFAK, pengembangan produk kripto, kontribusi perdagangan aset kripto terhadap penerimaan negara, penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, penerapan prinsip Know Your Customers (KYC) dan inklusi dan literasi aset kripto.

"Betapa pentingnya kerjasama antara platform perdagangan aset kripto dengan Bappebti untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan," kata CEO Indodax Oscar Darmawan dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

Pihaknya akan selalu mematuhi regulasi yang ada dan bekerja sama dengan Bappebti untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang aman dan terpercaya.