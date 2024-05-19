Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Terungkap Fakta, Investor Kripto di Indonesia Berumur 35 Tahun ke Bawah

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |12:44 WIB
Terungkap Fakta, Investor Kripto di Indonesia Berumur 35 Tahun ke Bawah
Investor Kripto di Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Perdagangan aset kripto di Indonesia telah menarik minat anak muda di dunia investasi digital.

Dukungan teknologi blockchain telah membuat kripto sebagai pilihan investasi yang menjanjikan bagi mereka dan exchange kripto memiliki peran sebagai salah satu wadah berinvestasi menjanjikan. 

Kemudahan mengakses platform edukasi yang benar membuat anak muda dengan cepat belajar tentang dunia kripto. Harapannya, informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka bisa membantu untuk mengambil keputusan bijak.

Tidak bisa dipungkiri mayoritas trader dan investor kripto adalah anak muda.

"Sebagian besar berusia di bawah 35 tahun berjumlah lebih dari separuhnya. Fenomena ini menegaskan bahwa Generasi Z dan milenial bukan hanya konsumen, tetapi juga pemain kunci dalam transformasi ekonomi digital, khususnya dalam ekosistem kripto,” ujar CEO Indodax Oscar Darmawan di Jakarta, Minggu (19/5/2024).

Pihaknya melakukan edukasi investasi di kampus. Ini menjadi langkah strategis dalam mendekatkan dunia kripto kepada generasi muda. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang investasi kripto, tetapi juga langsung berinteraksi dengan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi.

