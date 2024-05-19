Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Penurunan Inflasi AS Bikin Harga Bitcoin Meroket Lagi

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |09:43 WIB
Penurunan Inflasi AS Bikin Harga Bitcoin Meroket Lagi
Harga Bitcoin Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penurunan inflasi Amerika Serikat (AS) membuat harga Bitcoin naik lagi.

Berdasarkan data terbaru, harga Bitcoin (BTC) berhasil stabil di atas angka USD65.000 dan sempat menyentuh USD66.000 setelah mengalami volatilitas sepanjang pekan ini. Pada 18 Mei 2024 Bitcoin menyentuh harga USD66.967.

Menariknya, penurunan tingkat inflasi AS telah mempengaruhi sentimen pasar secara positif.

Data dari Trading Economics dan US Bureau of Labor Statistics menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen (CPI) lebih rendah dari perkiraan, yaitu sebesar 3,4%, yang menandakan penurunan tekanan inflasi.

"Penurunan inflasi AS memberikan angin segar bagi pasar kripto, terutama Bitcoin. Ini memperkuat kepercayaan investor terhadap potensi Bitcoin sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan aset yang mampu menawarkan return lebih tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global," kata CEO Indodax Oscar Darmawan di Jakarta, Minggu (19/5/2024).

Selain itu, kenaikan harga Bitcoin ini juga didukung oleh peningkatan aktivitas perdagangan di kalangan investor ritel dan institusi. Funding rates yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan pembelian dengan leverage di banyak bursa ritel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182614/menko_airlangga-z3iH_large.jpeg
Airlangga Sebut Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Akan Berdampak ke Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181061/makan_bergizi_gratis-pLP8_large.jpg
BPS: MBG Kerek Inflasi Telur dan Daging Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173695/inflasi-bVmJ_large.jpg
BPS: Inflasi September 2025 Capai 0,21 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166832/inflasi-v49a_large.jpg
BPS: Indonesia Deflasi 0,08 Persen di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166263/kemenko_perekonomian_soal_rakornas_inflasi-sm1T_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Rakornas Pengendalian Inflasi Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166225/inflasi-MJav_large.jpg
Rakornas Pengendalian Inflasi Hari Ini Resmi Ditunda
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement