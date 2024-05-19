Penurunan Inflasi AS Bikin Harga Bitcoin Meroket Lagi

JAKARTA - Penurunan inflasi Amerika Serikat (AS) membuat harga Bitcoin naik lagi.

Berdasarkan data terbaru, harga Bitcoin (BTC) berhasil stabil di atas angka USD65.000 dan sempat menyentuh USD66.000 setelah mengalami volatilitas sepanjang pekan ini. Pada 18 Mei 2024 Bitcoin menyentuh harga USD66.967.

Menariknya, penurunan tingkat inflasi AS telah mempengaruhi sentimen pasar secara positif.

Data dari Trading Economics dan US Bureau of Labor Statistics menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen (CPI) lebih rendah dari perkiraan, yaitu sebesar 3,4%, yang menandakan penurunan tekanan inflasi.

"Penurunan inflasi AS memberikan angin segar bagi pasar kripto, terutama Bitcoin. Ini memperkuat kepercayaan investor terhadap potensi Bitcoin sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan aset yang mampu menawarkan return lebih tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global," kata CEO Indodax Oscar Darmawan di Jakarta, Minggu (19/5/2024).

Selain itu, kenaikan harga Bitcoin ini juga didukung oleh peningkatan aktivitas perdagangan di kalangan investor ritel dan institusi. Funding rates yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan pembelian dengan leverage di banyak bursa ritel.