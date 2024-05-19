Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Luhut Bantah Asing soal Indonesia Tak Peduli Lingkungan

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |09:25 WIB
Menko Luhut Bantah Asing soal Indonesia Tak Peduli Lingkungan
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal Lingkungan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah pandangan asing yang menyebut Indonesia tidak peduli dengan lingkungan, dan menegaskan bahwa pelaksanaan upacara Segara Kerthi merupakan wujud komitmen Indonesia menjaga alam.

“Beberapa orang asing berpikir kami (Indonesia) tidak peduli tentang lingkungan,” ujar Luhut ketika memberi sambutan dalam upacara Segara Kerthi yang digelar di Bali dikutip Antara, Minggu (19/5/2024).

Luhut menyebut pelaksanaan upacara Segara Kerthi sebagai bagian dari World Water Forum Ke-10 merupakan aksi nyata dari komitmen Indonesia dalam melindungi alam, khususnya air.

Melalui pelaksanaan upacara tersebut, kata Luhut, dunia dapat melihat betapa budaya Indonesia, khususnya Bali, memerhatikan lingkungan, peduli dengan perubahan iklim, serta sangat menghargai alam dan makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan masyarakat Bali.

“Jadi, kami memperlihatkan kepada masyarakat luar, tidak hanya berbicara, tetapi juga melalui ritual yang kalian saksikan saat ini,” kata dia di hadapan para undangan World Water Forum yang berasal dari mancanegara.

Halaman: 1 2
1 2
