HOME FINANCE HOT ISSUE

Pakai Batik, Luhut Jemput Elon Musk Resmikan Starlink di Bali

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |09:14 WIB
Pakai Batik, Luhut Jemput Elon Musk Resmikan Starlink di Bali
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bertemu Elon Musk (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjemput CEO SpaceX sekaligus Tesla Inc, Elon Musk di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali pada Minggu (19/5/2024).

Elon Musk tiba di Bali untuk menghadiri World Water Forum ke - 10 dan peluncuran Starlink bersama Presiden di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

“Saya berkesempatan menjemput Elon di Bandara pagi ini dan kemudian membicarakan beberapa agenda beliau selama di sini dan tentunya beberapa kerja sama penting,” jelas Menko Luhut, Minggu (19/5/2024).

Salah satu kerja sama penting yang dilakukan, yaitu peresmian layanan internet Starlink yang mampu menjangkau hingga pelosok Indonesia.

“Peresmian peluncuran Starlink akan dilakukan Elon bersama Presiden hari ini di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali,” singkatnya.

Halaman:
1 2
