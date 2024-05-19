Tolak Jadi Menteri Prabowo, Luhut: Jadi Penasihat Presiden Saja

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Tolak Jadi Menteri Lagi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menolak permintaan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengisi bangku Menteri di pemerintahan baru.

Luhut menyebut, tawaran tersebut disampaikan Prabowo kepada dirinya. Sayangnya, ajakan untuk bergabung di kabinet Prabowo-Gibran ditolak.

“Saya sudah sampaikan, beliau sudah minta, saya sampaikan kalau untuk jadi Menteri, saya tidak,” ujar Luhut saat ditemui wartawan di Bali dikutip, Minggu (19/5/2024).

Meski tak ingin kembali menjadi pembantu Presiden, Luhut mengaku dia siap mengisi posisi sebagai penasehat Kepala Negara, bila hal itu dikehendaki Prabowo.

“Tapi saya siap membantu sesuai permintaan beliau (Prabowo) sebagai penasihat kalau itu masih diminta,” paparnya.