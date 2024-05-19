Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Pastikan Elon Musk Luncurkan Starlink di Bali

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |07:54 WIB
Luhut Pastikan Elon Musk Luncurkan Starlink di Bali
Elon Musk Hadir di Bali (Foto: Reuters)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa Elon Musk akan ikut meluncurkan Starlink, sebuah layanan internet berbasis satelit, di Bali, pada hari ini Minggu (19/5/2024).

“Pagi ini jam 8, (Elon Musk) mendarat di Bali. Sudah diatur semua acaranya, dan siangnya akan launch (meluncurkan) Starlink bersama-sama beberapa menteri kita,” ujar Luhut setelah menghadiri upacara Segara Kerthi yang digelar di Bali dikutip Antara.

Luhut mengatakan bahwa menteri lainnya yang turut hadir dalam peluncuran Starlink adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Menurut Luhut, peluncuran Starlink merupakan langkah yang baik untuk mengurangi jumlah titik buta internet di daerah-daerah terpencil.

“Daerah-daerah terpencil kita akan bisa di-cover dengan internet yang bagus,” kata Luhut.

