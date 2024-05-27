Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Ajak Pemilik Burj Khalifa ke KEK Sanur Bali

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |08:35 WIB
Erick Thohir Ajak Pemilik Burj Khalifa ke KEK Sanur Bali
Erick ajak Bos Burj Khalifa ke KEK Sanur (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengajak Bos Emaar Properties atau perusahaan properti multinasional asal Dubai, Mohamed Alabbar ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali.

Erick Thohir mengajak Mohamed Alabbar melihat-lihat Hotel The Meru Sanur yang merupakan fasilitas mega di kawasan tersebut.

“Saya mengajak founder Emaar Properties, Mr. Mohamed Ali Rashed Alabbar melihat hotel The Meru Sanur. Hotel yang dulu bernama Grand Inna Bali Beach ini, salah satu fasilitas bertaraf internasional yang disediakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur,” ungkap Erick dalam akun Instagramnya, ditulis Senin (27/5/2024).

Kendati sudah memperkenalkan KEK Sanur, terutama hotel The Meru Sanur, kepada pemilik Burj Khalifa Dubai, Erick enggan membeberkan ada tidaknya komitmen investasi dari Mohamed Alabbar.

Lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua PSSI itu justru memastikan bahwa KEK Sanur bakal menjadi destinasi wisata berkelanjutan dan terintegrasi bertaraf internasional. Lantaran, kawasan ini memiliki beberapa fasilitas mewah.

Halaman:
1 2
