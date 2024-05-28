Ini 10 Pinjol Tanpa DC Lapangan dan BI Checking

JAKARTA - Ini 10 pinjol tanpa dc lapangan dan BI checking untuk masyarakat yang sedang terdesak finansial.

Saat ini pinjol menjadi solusi yang paling sering digunakan oleh masyarakat ketika dihadapi oleh masalah finansial. Sehingga masyarakat sering mencari pinjaman online tanpa BI checking karena cenderung lebih mudah dan cepat cair hanya perlu siapkan KTP sebagai syarat pengajuan.

Namun, perlu diingat bahwa pinjaman seperti ini cenderung berbahaya karena tergolong ilegal.

Sebagai informasi BI Checking adalah sebuah proses pemeriksaan data kredit debitur yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan resmi sebelum memberikan pinjaman.

Adapun tujuan dari BI Checking adalah untuk mengetahui riwayat kredit debitur, seperti jumlah pinjaman, jenis pinjaman, jatuh tempo, cicilan, bunga, denda, dan status pembayaran.

Saat ini BI Checking disebut sebagai SLIK OJK, yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. SLIK OJK adalah sistem informasi kredit yang diintegrasikan dengan OJK sebagai pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia.

Ini 10 pinjol tanpa dc lapangan dan BI checking dikutip dari Okezone, Selasa (28/5/2024):