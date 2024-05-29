Jokowi Setujui 3 KEK Baru, dari Kesehatan hingga Nikel

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah menyetujui tiga KEK baru.

“KEK sudah disetujui, dua KEK kesehatan dan KEK pengembangan nikel,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta dikutip Antara, Rabu (29/5/2024).

Dua KEK kesehatan yang dimaksud yaitu KEK Bumi Serpong Damai (BSD) dan KEK Pariwisata Kesehatan International Batam.

Airlangga menegaskan KEK di BSD merupakan KEK kesehatan, pendidikan, dan teknologi. “Jadi, bukan properti,” ujar dia.

Sementara itu KEK kesehatan di Batam bekerja sama dengan Rumah Sakit Apollo dari India. Kerja sama itu diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih untuk masyarakat di Kepulauan Riau dan Sumatera Utara.