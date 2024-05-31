Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Antam Pastikan Keaslian dan Kemurnian Produk Emas Logam Mulia

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |13:50 WIB
Antam Pastikan Keaslian dan Kemurnian Produk Emas Logam Mulia
Antam Jamin Keaslian dan Kemurnian Produk Emas Logam Mulia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (Antam) membantah bahwa 109 ton emas yang diproduksi perusahaan adalah palsu, kendati kasus ini tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung).

Antam menjamin keaslian dan kemurnian seluruh produk emas logam mulia yang diproduksi melalui Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia.

 BACA JUGA:

Sekretaris Perusahaan Antam Syarif Faisal Alkadrie mengatakan bahwa seluruh produk emas logam mulia Antam dilengkapi sertifikat resmi, dan diolah di satu-satunya pabrik pengolahan dan pemurnian emas di Indonesia yang telah tersertifikasi London Bullion Market Association (LBMA).

Oleh karenanya, dapat dipastikan seluruh produk emas merek Logam Mulia Antam yang beredar di masyarakat adalah asli dan terjamin kadar kemurniannya.

“Adapun 109 ton produk emas logam mulia yang diperkarakan oleh Kejaksaan dianggap berkaitan dengan penggunaan merek LM Antam secara tidak resmi, sementara produknya sendiri merupakan produk asli yang diproduksi di pabrik Antam,” katanya dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Saat ini seluruh saluran komunikasi produk logam mulia Antam tersedia untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Dia menyebut, perusahaan memahami kekhawatiran dan keresahan pelanggan produk emas logam mulia.

“Antam senantiasa memastikan tata kelola bisnis dilaksanakan dengan baik, serta terus melakukan perbaikan dengan mematuhi peraturan yang berlaku,” papar dia.

Halaman:
1 2
