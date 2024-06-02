Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Izin Ekspor Freeport Diperpanjang hingga Akhir 2024

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |03:04 WIB
Izin Ekspor Freeport Diperpanjang hingga Akhir 2024
Izin ekspor freeport diperpanjang (Foto: Reuters)
A
A
A

 

JAKARTA - Izin ekspor konsentrat dan lumpur anoda resmi diperpanjang hingga Desember 2024 melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 6 Tahun 2024.

Perpanjangan izin ekspor ini dinilai sebagai langkah untuk memberi kesempatan pada badan usaha di tahap commissioning.

"Aturan ini memberikan kesempatan bagi badan usaha yang telah memasuki tahap commissioning pada pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter untuk mengekspor lumpur anoda dan konsentrat hasil pengolahan, hingga 31 Desember 2024 mendatang," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, Sabtu(1/6/2024).

Perpanjangan izin sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang mempertimbangkan kelangsungan produksi dan pencapaian hilirisasi industri, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.

"Pemberian pemberian perpanjangan ekspor konsentrat diperlukan untuk memastikan penyelesaian akhir dari pembangunan fasilitas pemurnian berproduksi secara optimal. Dengan catatan, perpanjangan ekspor konsentrat kali ini disertai dengan pengenaan pungutan ekspor," terangnya.

Perpanjangan ekspor ini sejalan dengan penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri yang sedang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185596/freeport_temukan_harta_karun-PBog_large.jpg
RI Temukan Harta Karun Potensi 3 Miliar Ton Mineral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185577/freeport_targetkan_emas-xC4Z_large.jpg
Di Hadapan DPR, Freeport Targetkan Produksi Emas Tembus 43 Ton Mulai 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185545/emas-Mi39_large.jpg
Produksi Emas dan Tembaga Freeport 2026 Diprediksi Turun Tajam di Tengah Kenaikan Harga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185537/freeport-Xc7u_large.jpg
Tambang Emas Grasberg Freeport Baru Beroperasi Penuh di 2026 Pasca Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185534/tambang-pVU3_large.jpg
Freeport Indonesia Gagal Capai Target 2025 Imbas Tragedi Kebakaran Smelter dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175344/freeport-sZzF_large.jpg
RI Bakal Tambah 12 Persen Saham Freeport Secara Gratis
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement