Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

PP Iuran Tapera Digugat ke MK dan MA

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |13:32 WIB
PP Iuran Tapera Digugat ke MK dan MA
PP Iuran Tapera Bakal Digugat ke MK dan MA. (Foto; okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Serikat Pekerja akan mengajukan judicial review (JR) PP Tapera ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Hal ini supaya kebijakan tersebut dibatalkan.

Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendesak agar PP 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dibatalkan, karena dianggap membebani para pekerja swasta atau buruh ketika gaji harus dipotong Pemerintah.

"Kami punya tuntutan untuk mencabut PP No. 21/2024 tentang Tapera dan merevisi UU Tapera," ujarnya dalam keterangan resminya, Minggu (2/6/2024).

Selain itu, Said Iqbal menjelaskan pihaknya bersama para buruh juga akan menggelar aksi besar-besaran pada tanggal 6 Juni mendatang di depan Istana Negara dengan tuntutan yang sama. Sebab dianggapnya, program ini akan membebani para buruh yang saat ini daya belinya juga masih belum pulih.

"Partai Buruh dan KSPI akan mempersiapkan aksi besar yang akan diikuti ribuan buruh pada hari Kamis tanggal 6 Juni di Istana Negara Jakarta," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/470/3173387/rumah-5xGC_large.jpg
Pekerja Tak Wajib Jadi Peserta Tapera, Gaji Tidak Dipotong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/470/3116917/tapera-PmEb_large.jpg
Maruarar Sirait hingga Sri Mulyani Jadi Anggota Komite Tapera, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/470/3102413/tapera-qTmn_large.jpg
Menteri Ara Usul ke Prabowo Iuran Tapera Bersifat Sukarela, Bukan Wajib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/470/3090415/maruarar-siarit-minta-jadi-komisioner-tapera-sudah-kirim-surat-ke-prabowo-B0G31hGf76.jpg
Maruarar Sirait Minta Jadi Komisioner Tapera, Sudah Kirim Surat ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/470/3077279/maruarar-sirait-buka-suara-soal-nasib-tapera-program-jokowi-KGN0tFFtJ9.jpeg
Maruarar Sirait Buka Suara soal Nasib Tapera Program Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/470/3070614/pns-dibidik-jadi-sasaran-iuran-tapera-kapan-berlaku-5qk273G2sC.jpeg
PNS Dibidik Jadi Sasaran Iuran Tapera, Kapan Berlaku?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement