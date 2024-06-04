Cuan Investasi Ini Bikin KO IHSG dalam 1 Bulan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam sebulan terakhir ini terpantau menunjukkan kinerja yang menurun yakni minus 3,64%.

Hal ini berbanding terbalik dengan indeks reksa dana pendapatan tetap yang justru terpantau positif yakni 1,27%. Reksa dana pendapatan tetap memang saat ini menjadi salah satu instrumen investasi.

Bukan tanpa alasan mengapa reksa dana pendapatan tetap dapat unggul dibandingkan bursa saham dalam 1 bulan terakhir ini, hal ini terjadi karena konflik Timur Tengah yang terus berlangsung dan berdampak ke distribusi dan produksi minyak dunia, karena berada di jalur perdagangan dunia.

Rapat Bank Sentral Amerika Serikat juga cenderung bernada dovish, sehingga hal ini menepis spekulasi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga. Selain itu sentimen lainnya datang dari rilis data inflasi AS bulan April lalu yang turun sesuai dengan ekspektasi pasar.

Head of Fixed Income Fund Manager MNC Asset Management (MNCAM) Muhamad Sugiarto mengatakan, pada pasar obligasi pada kuartal kedua 2024 memang masih mengalami volatilitas yang cukup tinggi akibat prospek pemangkasan suku bunga yang diperkirakan akan mundur dari perkiraan.

"Akan tetapi data ekonomi AS terus menunjukan tren yang positif yang mendukung terjadinya pemangkasan suku bunga, dengan demikian pasar obligasi diperkirakan akan kembali dalam tren positif pada semester 2 tahun ini,” kata Sugiarto.

Reksa dana pendapatan tetap yang berbasis obligasi korporasi kini sedang menjadi incaran para investor, sebab dengan kondisi ketidakpastian global dan adanya probabilitas The Fed akan menurunkan suku bunga, mengurangi risiko pada portofolio investasi menjadi salah satu kunci serta sekaligus memaksimalkan potensi keuntungan.