Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cuan Investasi Ini Bikin KO IHSG dalam 1 Bulan

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |16:32 WIB
Cuan Investasi Ini Bikin KO IHSG dalam 1 Bulan
Cuan Investasi Ini Bikin KO IHSG dalam 1 Bulan
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam sebulan terakhir ini terpantau menunjukkan kinerja yang menurun yakni minus 3,64%.

Hal ini berbanding terbalik dengan indeks reksa dana pendapatan tetap yang justru terpantau positif yakni 1,27%. Reksa dana pendapatan tetap memang saat ini menjadi salah satu instrumen investasi.

Bukan tanpa alasan mengapa reksa dana pendapatan tetap dapat unggul dibandingkan bursa saham dalam 1 bulan terakhir ini, hal ini terjadi karena konflik Timur Tengah yang terus berlangsung dan berdampak ke distribusi dan produksi minyak dunia, karena berada di jalur perdagangan dunia.

Rapat Bank Sentral Amerika Serikat juga cenderung bernada dovish, sehingga hal ini menepis spekulasi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga. Selain itu sentimen lainnya datang dari rilis data inflasi AS bulan April lalu yang turun sesuai dengan ekspektasi pasar.

Head of Fixed Income Fund Manager MNC Asset Management (MNCAM) Muhamad Sugiarto mengatakan, pada pasar obligasi pada kuartal kedua 2024 memang masih mengalami volatilitas yang cukup tinggi akibat prospek pemangkasan suku bunga yang diperkirakan akan mundur dari perkiraan.

"Akan tetapi data ekonomi AS terus menunjukan tren yang positif yang mendukung terjadinya pemangkasan suku bunga, dengan demikian pasar obligasi diperkirakan akan kembali dalam tren positif pada semester 2 tahun ini,” kata Sugiarto.

Reksa dana pendapatan tetap yang berbasis obligasi korporasi kini sedang menjadi incaran para investor, sebab dengan kondisi ketidakpastian global dan adanya probabilitas The Fed akan menurunkan suku bunga, mengurangi risiko pada portofolio investasi menjadi salah satu kunci serta sekaligus memaksimalkan potensi keuntungan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185188/investasi-u4hc_large.JPG
Buka Peluang Kerja Sama Investasi, Formas Jalin Kolaborasi dengan Investor China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184531/investasi_di_indonesia-BbTo_large.jpg
Wamen Investasi Ungkap Toyota Bakal Bangun Pabrik Etanol di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184526/wamen_investasi_soal_ormas_palak_investasi-7SiI_large.jpg
Aksi Premanisme dan Ormas Bikin Biaya Investasi di Indonesia Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181873/investasi_di_jakarta-KxHA_large.jpg
Investasi Melesat Tembus Rp204,2 Triliun, Jakarta Jadi Daya Tarik Ekonomi Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582/menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724/emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement