HOME FINANCE SMART MONEY

Tips Investasi untuk Gen Z: Rencanakan Masa Depan!

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 21 September 2025 |21:15 WIB
Tips Investasi untuk Gen Z: Rencanakan Masa Depan!
Investasi untuk Gen Z (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Generasi Z punya peran penting mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai generasi yang baru memasuki dunia kerja, Generasi Z (berusia 25-29 tahun) harus mulai mempersiapkan masa depan finansial mereka dengan bijak.

Gen Z tidak hanya tertarik untuk menabung, tetapi juga mulai aktif berinvestasi sebagai langkah cerdas untuk menata masa depan.

Untuk mendapatkan hasil terbaik dalam berinvestasi, berikut beberapa tips ke Generasi Z:

Founder & CMO IndoGold, Indra mengatakan untuk awal melakukan investasi harus bisa kenali produknya dan jenisnya.

"Jadi harus butuh waktu supaya investasi bisa menghasilkan dan menguntungkan," ujarnya, Minggu (21 September 2025).

 

Telusuri berita finance lainnya
