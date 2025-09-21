Tips Investasi untuk Gen Z: Rencanakan Masa Depan!

JAKARTA - Generasi Z punya peran penting mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai generasi yang baru memasuki dunia kerja, Generasi Z (berusia 25-29 tahun) harus mulai mempersiapkan masa depan finansial mereka dengan bijak.

Gen Z tidak hanya tertarik untuk menabung, tetapi juga mulai aktif berinvestasi sebagai langkah cerdas untuk menata masa depan.

Untuk mendapatkan hasil terbaik dalam berinvestasi, berikut beberapa tips ke Generasi Z:

Founder & CMO IndoGold, Indra mengatakan untuk awal melakukan investasi harus bisa kenali produknya dan jenisnya.

"Jadi harus butuh waktu supaya investasi bisa menghasilkan dan menguntungkan," ujarnya, Minggu (21 September 2025).