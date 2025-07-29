Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Realisasi Investasi Tembus Rp942,9 Triliun pada Semester I-2025

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |13:12 WIB
Realisasi Investasi Tembus Rp942,9 Triliun pada Semester I-2025
Realisasi Investasi Semester I-2025 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Investasi dan Hilirisasi melaporkan realisasi investasi Indonesia mencapai Rp942,9 triliun pada semester I 2025. Hal ini meningkat 13,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Capaian tersebut berasal dari investasi kuartal II 2025 sebesar Rp477,7 triliun atau tumbuh 11 persen secara tahunan.

"Investasi semester I 2025 tersebut tercatat menyerap 1,25 juta tenaga kerja pada paruh pertama tahun ini," ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Meski mencatat pertumbuhan, angka tersebut masih di bawah separuh dari target Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan investasi baru tahun ini sebesar Rp1.905,6 triliun. 

Target tersebut naik 15,49 persen dari target pemerintahan sebelumnya senilai Rp1.650 triliun.

Investasi dalam negeri mendominasi total realisasi dengan nilai Rp510,3 triliun atau 54,1 persen dari total capaian. Sementara itu, investasi asing tercatat sebesar Rp432,6 triliun atau sekitar 45,9 persen.

 

