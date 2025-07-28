Danantara Siapkan 1 BUMN Jadi Holding Investasi, Resmi Diumumkan Tahun Ini

Holding investasi Danantara telah mulai bekerja, meskipun belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah menunjuk satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai holding yang akan mengelola investasinya. Entitas tersebut akan diumumkan secara resmi tahun ini.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu P. Sjahrir mengungkapkan, proses pengalihan telah berjalan. Perusahaan telah memiliki jajaran direksi dan komisaris untuk menjalankan fungsi manajemen investasi, meski Pandu tidak spesifik menyebut namanya.

"Perusahaan eksisting, nanti akan kita umumkan tahun ini," kata Pandu kepada awak media di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (28/7/2025).

Di sisi lain, CEO Danantara Rosan P. Roeslani menyampaikan, pengelolaan holding akan berada di bawah koordinasi CIO, sementara operasionalnya ditangani Chief Operational Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria.

“Pokoknya mereka yang in charge di masing-masing,” ujar Rosan singkat sambil meninggalkan lokasi.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa holding investasi Danantara telah mulai bekerja, meskipun belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah.