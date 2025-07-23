Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Targetkan Restrukturisasi Bisnis BUMN Rampung Akhir 2025

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |21:57 WIB
Danantara Targetkan Restrukturisasi Bisnis BUMN Rampung Akhir 2025
Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan konsolidasi lini bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan rampung pada 5-6 bulan mendatang, atau persis hingga penghujung tahun 2025.

Dony menjelaskan saat ini Danatara telah menyusun 22 program kerja yang diklasifikasikan sebagai masalah penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya restrukturisasi, hingga konsolidasi lini bisnis perusahaan negara.

"Jadi kita harapkan dalam 5 bulan kedepan, kami mampu menyelesaikan 22 program kerja yang sudah kita konsultasikan dan kita bahas mendetail dengan komisi VI," ujarnya dalam Raker Bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (23/7/2025).

Lebih lanjut, Dony menjelaskan beberapa lini bisnis BUMN yang akan dikonsolidasikan meliputi bisnis karya, bisnis pupuk, bisnis rumah sakit, bisnis hotel, bisnis gula, bisnis hilirisasi minyak, bisnis asuransi,  bisnis manajemen aset, dan bisnis kawasan industri.

"Ini adalah RKAP atau rencana kerja tahun 2025 yang kami harapkan ini mampu menyelesaikan beberapa persoalan yang kami klasifikasikan sebagai yang urgent dan important," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178741/kereta_cepat_whoosh-70Wi_large.jpg
Danantara Ungkap Banyak Opsi Pelunasan Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177964/rosan-wifC_large.jpg
Komisaris Tak Dapat Bonus, Bos Danantara Sikat Habis Praktik Korupsi BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177262/danantara-PNOW_large.jpg
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Respons Danantara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177256/ceo_danantara_rosan-ulIb_large.jpg
Bos Danantara: Proyek Waste to Energi Diminati 107 Investor, Mayoritas Pengusaha Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177239/danantara-zQWr_large.jpg
Danantara Ungkap Alasan Penghapusan Tantiem Komisaris BUMN, Bisa Hemat Rp8,2 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement