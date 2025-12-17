Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Indonesia Beli Hotel dan Tanah untuk Kampung Haji di Makkah, Jarak 2,5 Km dari Masjidil Haram

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |17:57 WIB
Indonesia Beli Hotel dan Tanah untuk Kampung Haji di Makkah, Jarak 2,5 Km dari Masjidil Haram
Indonesia Beli Hotel dan Tanah untuk Kampung Haji di Makkah, Jarak 2,5 Km dari Masjidil Haram (Foto: Rosan/Okezone)
JAKARTA - Pemerintah Indonesia membeli sebuah hotel dan lahan seluas 5 hektare (ha) di Makkah, Arab Saudi, untuk pembangunan Kampung Haji. Lokasi tersebut berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram dan dinilai strategis untuk meningkatkan pelayanan jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

Hal ini diungkapkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani usai melaporkan perkembangan pembangunan Kampung Haji ke Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025) sore.

"Alhamdulillah sudah melakukan Conditional Sales and Purchase Agreement, pembelian bersyarat, karena kan baru boleh Januari nanti. Kita sudah membeli satu hotel di sana, di daerah Taher," kata Rosan kepada awak media usai bertemu Prabowo. 

Selain hotel, Rosan yang juga CEO BPI Danantara itu mengatakan pemerintah juga membeli tanah seluas 5 hektare yang berada tepat di depan hotel tersebut. Nantinya, lahan seluas 5 hektare itu akan dibangun 13 tower dan satu mal untuk mengakomodir para jemaah haji asal Indonesia.

"Dan kita juga membeli tanah di depannya seluas total 5 hektare untuk membangun kurang lebih 13 tower dan satu mall untuk para jemaah haji dan umrah kita. Jaraknya hanya 2,5 kilometer dari Masjidil Haram," ujarnya

Rosan menjelaskan, hotel yang telah dibeli memiliki kapasitas 1.460 kamar yang tersebar di tiga tower. Hotel tersebut dapat menampung ribuan jemaah haji Indonesia.

"Nah, dari 1.460 kamar yang kita sudah beli dan sudah jadi itu, terdiri dari tiga tower, dan itu bisa menyangkut, membawa kapasitas jemaah haji 4.383 jemaah haji Indonesia. Dengan kita membangun 13 tower itu, total kamarnya bisa menjadi 6.025 kamar," ujarnya.

 

