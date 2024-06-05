JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan relatif terbatas dan akan terkoreksi dahulu dalam jangka pendek.
"Hal tersebut berarti, masih terdapat peluang IHSG menguat kembali untuk menguji area 7.174," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (5/6/2024).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.958, 6.926 dan resistance 7.171, 7.236.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
BRMS - Spec Buy
Spec Buy: 146-150
Target Price: 164, 182
Stoploss: below 144