Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan relatif terbatas dan akan terkoreksi dahulu dalam jangka pendek.

BACA JUGA: Rekomendasi Saham Hari Ini saat IHSG Melemah

"Hal tersebut berarti, masih terdapat peluang IHSG menguat kembali untuk menguji area 7.174," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (5/6/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.958, 6.926 dan resistance 7.171, 7.236.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BRMS - Spec Buy

Spec Buy: 146-150

Target Price: 164, 182

Stoploss: below 144