IHSG Diperkirakan Uji Level 7.150

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diprediksi melanjutkan rebound pada perdagangan Selasa (4/6/2024). Secara teknikal, indikator MACD menunjukkan penyempitan negative slope dan Stochastic RSI berada di area oversold.

“Hal ini mengindikasikan potensi IHSG untuk menguji kembali level 7.150,” kata Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan dalam keterangan resminya, Rabu (5/6/2024).

Dari regional, pasar menantikan rilis data dari Tiongkok yang menunjukkan indikasi pemulihan di sektor jasa. Indikator PMI untuk sektor jasa diproyeksikan mengalami pertumbuhan terbatas, menuju level 52,60 di bulan Mei 2024, naik terbatas dari level 52,50 di bulan sebelumnya. Sementara itu, PMI Composite diproyeksikan stabil di level 52,80 pada bulan Mei 2024.

Dari global, pasar menantikan rilis data U.S. ISM Services PMI bulan Mei yang diproyeksikan akan menembus zona ekspansif ke level 50.50, dari level 49,40 di bulan April.